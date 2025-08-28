仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2025年9月11日(木)〜10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施。 仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ハロウィーンイベント」 仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは2025年9月11日(木)〜10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。2Fミュージアムではハロウィーン衣装のアンパンマンとばいきんまんに会えるグリーティングを初