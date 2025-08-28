トヨタ自動車が２８日発表した７月の世界販売台数（トヨタ・レクサス両ブランド）は前年同月比４・８％増の８９万９４４９台と、７月として過去最高を更新した。北米と中国で販売が好調だった。北米は、ハイブリッド車（ＨＶ）が好調で１９％増の約２５万台。中国は５・７％増の約１５万台で販売促進策が奏功した。日本は３・６％減の約１３万台だった。ＨＶは４・７％増の約３６万台で、電気自動車（ＥＶ）は５７・５％増の