松本尚外務政務官は28日、臨時の記者会見を開き、国際協力機構（JICA）が国内4市をアフリカ諸国のホームタウンに認定したのを受け「移民が増える」との誤った情報が拡散したことに関し、政府の対応が遅かったと陳謝した。