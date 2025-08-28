自民党の森山幹事長はきょう、先の参議院選挙で初当選した「チームみらい」の安野党首と会談しました。自民党の森山幹事長はきょう午前、党本部で「チームみらい」の安野党首と会談し、平デジタル大臣も同席しました。安野氏は会談後、記者団の問いかけには応じませんでしたが、自身のSNSで「会派入りの話はしていないが、ご挨拶とチームみらいの紹介をしてきた」と投稿しました。チームみらいは、先の参院選で1議席を獲得し、安野