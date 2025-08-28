メーガン妃は、ネットフリックス番組『ウィズ・ラブ，メーガン』シーズン２の公開に合わせたブルームバーグのインタビューで、王室時代の制約について語った。 【写真】わが子を抱くメーガン妃とヘンリー王子 ２０２０年にヘンリー王子と共に王室の公務から退き、現在はカリフォルニア州モンテシートで暮らすメーガン妃は、英国滞在中「自分らしく声を上