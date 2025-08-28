STARTO ENTERTAINMENTは28日、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。中島もコメントを発表。「この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました」と報告。「デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださ