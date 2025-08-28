◇ナ・リーグドジャース5―1レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手復帰後、初めて5回を投げ抜き、2安打1失点で2023年8月9日のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利を手にした。打っては5打数1安打で4回に逆転の起点となる一打を放ち、チームの4連勝に貢献した。749日ぶりの白星も冷静だった。試合後、大谷は「