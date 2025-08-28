STARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトなどで、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。以下は、近年のSTARTO ENTERTAINMENT所属グループから卒業、脱退した主なタレント。（旧ジャニーズ事務所時代も含む、グループ名は当時）・中島健人24年3月「Sexy Zone」を卒業、以降はソロ活動・河合郁人23年12月「A.B.C−Z」から脱退