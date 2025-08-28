やはり選外だった。日本サッカー協会は８月28日、９月のアメリカ遠征に臨む日本代表のメンバーを発表。三笘薫や久保建英、遠藤航、上田綺世ら常連組が選ばれたなか、北中米W杯アジア最終予選でも活躍した中村敬斗はリストから漏れた。中村は現在、移籍が取り沙汰され、所属するスタッド・ドゥ・ランスでもピッチに立っていない。そんな25歳アタッカーについて、先に森保一監督は「基本的にはプレーしている選手を優先に選ぶ