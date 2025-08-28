タレント・清水ミチコとお笑いコンビ・ナイツが２８日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で、タイに移住することを宣言したＴＫＯの木下隆行について語った。木下は今月１７日、ユーチューブチャンネル「ＴＫＯチャンネル」で移住を発表。タイでもＳＮＳを活用し芸能活動を続けるとし「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています」と宣言した。ナイツの塙宣