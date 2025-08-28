ゆよゆっぺとnekoによる約15年ぶりの共作「Cut it deep」が、8月27日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。 （関連：【映像あり】ゆよゆっぺ×neko、約15年ぶりの共作夏夏/YouYouのイラストによる「Cut it deep」MV） 今作は、鋭く研ぎ澄まされた剃刀のようなメタルコアに。ジャケットおよびMVのイラストは、夏夏/YouYouが担当した。楽曲とMVについて、ゆよゆっぺとnekoは「勇気と自暴自棄が紙一重で