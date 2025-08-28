７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二（３８）が暴行、脅迫の疑いで書類送検された事件で２８日、被害者と今市の間で示談が成立したことを被害者側代理人弁護士が公表した。示談は同日付。今市は活動自粛中だが、被害者は芸能活動の継続について制限を求める意向はないという。今市は７月末、東京都内を走行中のタクシー内で、男性運転手に「殺すぞ」と脅し脅迫したと