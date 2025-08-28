ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を投げ１本塁打を含む２安打１失点、９三振２四球、２暴投で今季初勝利（１敗）を挙げた。打者１９人に復帰後最多の８７球で、最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）をマーク。防御率４・１８。打者では５打数１安打、１得点。内容は左飛、右前打、遊ゴロ、中飛、左飛で打率２割７分８厘。