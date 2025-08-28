´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤¿²Î¼ê¤ÎG.NA¡Ê¥¸¡¼¥Ê¡Ë¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËSNS¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG.NA¤Î¡È²¼È¾¿È¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤È¤Ï¡©G.NA¤Ï8·î28Æü¡¢¡ÖHello, it¡Çs been awhile¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¶á¶·¼Ì¿¿¤ò1Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥Ê¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«»£¤ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÈÝ¤ò¿Ò¤Í¤ë°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢´é¤ò¸ø³«¤·¤¿¶á¶·¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò