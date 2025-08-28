【モデルプレス＝2025/08/28】元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美が27日、自身のInstagramを更新。長男とのテニス大会参加の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】さまぁ〜ず大竹の妻「パパの雰囲気ある」と話題の長男◆中村仁美、長男とミックスダブルス参加中村は「夏休み最後の思い出に（←母達の）大人のミックスダブルスに息子達と再度参加してきました〜」と親子でのテニス大会参加を報告。「