パレスチナ自治区ガザ市で「飢饉」が確認されたことについて、国連安全保障理事会のうちアメリカを除いた14の理事国が27日、飢饉は「人災」だと非難する共同声明を発表しました。WFPなどの国連機関は22日に、パレスチナ自治区ガザで、食料不足の最も深刻な「飢饉」が確認されたと発表しています。これを受けて、安保理を構成する全15理事国のうちアメリカ以外の14カ国が27日、共同声明を発表し、ガザで起きている飢饉を「人災だ」