近年はインターネット回線の契約にも「違約金の上限」が設けられ、以前より利用者にとって分かりやすい仕組みになりました。 しかし実際に解約すると、思っていたより高額な請求が届くこともあり、「これって本当に正しいの？」と不安になる人も少なくありません。特に「月額料金を超える違約金は違法なのでは」という声を耳にすると、なおさら混乱してしまいますよね。 本記事では、制度の仕組みや法改正による違