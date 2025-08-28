アメリカのCDC＝疾病対策センターは27日、就任したばかりの所長が退任したと発表しました。現地メディアはワクチン政策をめぐりケネディ厚生長官と対立し、更迭されたと報じています。退任が発表されたのは7月末にCDCの所長に就任したばかりのスーザン・モナレズ氏で、ワシントン・ポストは、ケネディ長官にワクチン政策の変更を迫られたことが原因で更迭されたと報じています。ケネディ氏は反ワクチンの主張を続けてきたことで知