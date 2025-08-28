1996年の第1作から約30年。トム・クルーズ主演『ミッション：インポッシブル』シリーズは、時代ごとに進化するアクションの尺度を軽々と飛び越え、観客を未知の興奮へと連れ出してきた。その集大成として登場した『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』が、早くもデジタル配信でいつでも鑑賞可能となった。 本作は、単なるシリーズ最新作ではない。初期作で放たれた一言、忘れかけていた表情