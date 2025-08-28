子どもが親元を離れて一人暮らしを始めると、仕送りの金額は悩ましい問題です。生活費、家賃、食費に通信費……何かとお金がかかる都市部での学生生活。 「月10万円」という仕送りは、果たして多いのか、それとも妥当な額なのか。他の家庭と比べてどうなのか、気になっている保護者の方も多いのではないでしょうか。 本記事では、全国の平均額や地域差、生活実態まで詳しく解説しながら、無理のない仕送りの考え方を一緒