『シャーロック・ホームズ』シリーズなどのジュード・ロウが、ロシアのウラミジール・プーチン大統領を演じる映画『The Wizard of the Kremlin（原題）』の初写真が米を通じて公開された。そこには、若かりし頃のプーチンに変身を遂げたロウの姿が収められている。 本作は、イタリア人作家・政治評論家のジュリアーノ・ダ・エンポリによる小説『 クレムリンの魔術師』（邦訳版は