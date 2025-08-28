エアコンの電気代が気になる季節になりました。実は、エアコンのフィルター掃除をしないだけで年間1万円以上も電気代を損しているかもしれません。本記事では2週間に1回のたった15分の作業で、電気代を大幅に節約できる方法を紹介します。 フィルター汚れが電気代を押し上げる驚きの仕組み 総務省の家計調査によると、2024年度の4人家族の電気代は月の平均で約1万2805円、9月は最大約1万4996円に達しています