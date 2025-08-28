グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、あめを咥える無防備な姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】瀬戸環奈の水着ショット（複数カット）身長170cm、バスト101・ウエスト59・ヒップ91という抜群のスタイルを生かし、2024年10月7日にグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優としてデビューした。これまでXでは、ベッドの上でポーズをとるビキニショット