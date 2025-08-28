アメリカのトランプ政権は、ロシア産の原油を輸入しているとしてインドへの関税を50％に引き上げました。【映像】握手するトランプ大統領トランプ政権は27日から、インドへの｢相互関税｣に25％の関税を上乗せし、税率を50％に引き上げました。インドが原油購入を通じてロシアを支援していると問題視し、圧力を強める狙いです。ワシントン・ポストは、アメリカとインドの｢良好だった外交や貿易関係を覆すものだ｣とし、インドが