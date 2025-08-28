昨年8月に乳がんステージ2を公表し、闘病中の歌手・Bro.KORN（ブラザー・コーン、69）が28日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）に出演。中学時代の同級生について語った。司会の野村邦丸から「佐野さんとのお付き合い何十年なんですか？」と質問されたコーン。「中学からなんで…50、60年以上です」と答え、中学時代の同級生だというシンガーソングライター・佐野元春について語りだした。「佐野ちゃんがま