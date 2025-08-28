8月22日の『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）は、話題の過去回を紹介する「リターンズ」を放送。担当した間寛平探偵が「今までの探偵で一番大変だった」という、「コーヒーカップに乗り続ける娘」（2024年10月18日放送）とは。【映像】高速回転するコーヒーカップ（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世