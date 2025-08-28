JICA＝国際協力機構の「ホームタウン」事業をめぐり、SNS上で誤った情報が拡散されるなか、松本外務政務官は外務省の対応の遅れを認め、「正確な情報発信に努める」と強調しました。JICAが国内4自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことをめぐり、松本政務官は「移民受け入れの促進や特別なビザ発給が行われるという事実はない」と説明し、SNS上で拡散されている誤情報を明確に否定しました。また、松本政務官は、ナ