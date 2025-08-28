２８日午前４時５０分頃、宮崎、鹿児島県境の霧島連山・新燃（しんもえ）岳で噴火が起き、噴煙が火口から５５００メートルの高さまで上がった。福岡管区気象台によると、同規模の噴火は７月３日以来。火口から南西方向に火山灰が流されており、鹿児島県霧島市や宮崎県小林市で多量の降灰が予想されている。７月３日の噴火は、７年ぶりに噴煙が５０００メートルの高さまで上がり、鹿児島空港（霧島市）で多くの便が欠航した。