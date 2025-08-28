タクシーを狙って“当たり屋”行為を100件、繰り返していたとみられる男が逮捕されました。峯川裕樹容疑者（43）は2024年10月、走行中のタクシーに、自分が乗っていた自転車をわざと接触させ、示談金名目で現金5000円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、2011年頃から、同様のトラブルが約100件確認されていて、いずれも峯川容疑者がタクシーを狙って当たり屋行為を繰り返していたものとみられています。調べ