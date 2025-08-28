pdcが展開する人気ブランド「ピメル」から、Z世代のカリスマ美容クリエイター・ありちゃんプロデュースの新アイテム「うそつき影ライナー」が登場します。発売は2025年9月12日から全国のドン・キホーテにて限定展開、同日12時よりpdc公式オンラインショップでも販売されます。涙袋や二重ラインにさっと“影”を仕込むだけで、ナチュラルな立体感と小顔効果を演出♡メイク初心者でも簡単に垢抜け顔が