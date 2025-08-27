元AKB48の板野友美が26日にInstagramを更新。同じく元AKB48の宮澤佐江、大島優子、秋元才加との4ショットを披露した。【映像】板野友美、ハイブランドコーデに夫・高橋奎二投手が反応 板野は、「佐江の1stライブに行ってきたよ。ソロライブ初!!!なんだってびっくりするくらい佐江らしい素敵なライブで、終始感動でした」と報告。「優子と才加にも会えて、佐江の楽屋で4人で話してる時懐かしくてエモくて、秋元teamKの日々