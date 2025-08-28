ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、9月27日発売の雑誌『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』11月号特装版増刊（扶桑社）のカバーを飾る。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では「BE:FIRST 4年目のラブレター」と題し、デビュー4年目を迎えた今、メンバーへ、そしてBESTY（ファンネーム）への「愛」を語る物語をつむ