元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ジムでの筋力トレーニングの様子を公開しました。【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空筋トレ成果に喜びの声「初めて来た日から倍の重さあげられるようになった」トレーニング風景を公開投稿された動画には、希空さんがトレーナーのサポートを受けながらバーベルを持ち上げる姿が写っています。トレー