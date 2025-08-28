リニア新幹線の工事を巡り鈴木康友知事と大井川流域の市長・町長との意見交換会が開かれ、静岡県は、工事により大井川の水に影響が出た場合の補償についての方針を示しました。 【写真を見る】県庁で開かれた鈴木知事と大井川流域の8市2町の首長との意見交換会 ＜鈴木康友静岡県知事＞ 「水資源に関する対話項目が専門部会で終了したということで、1つの区切りがついた。そろそろ補償につきましてJR東海や国と協議を進めていき