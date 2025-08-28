四季折々に様々な姿を見せる富士山を捉えたフォトコンテストの審査会が、8月27日、静岡県沼津市で開かれました。 【写真を見る】沼津市で開かれた富士山フォトコンテストの審査会 富士山フォトコンテストは、雄大で自然豊かな富士山の魅力を伝えようと、静岡中央銀行が実施しています。今回は県内外から511点のオリジナル作品の応募があり、「花」や「夕景」など様々なテーマの中から審査員が入賞作品6点・入選作品5点を選