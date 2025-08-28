俳優の吉瀬美智子が２８日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、言えば必ず２人の娘が手伝ってくれる生々しい言葉を告白し、スタジオを驚かせた。吉瀬は長女が１２歳、次女が８歳。そろそろ反抗期の長女からは服装のダメ出しなどもあるという。そんな２人の娘に手伝いをしてもらいたいときに必ず言う言葉が「ママはシングルだからお手伝いしてくれないと大変！そんなに長生きできないわよ！」。生々しい言葉にスタジオからは「寂し