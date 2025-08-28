東駿河湾環状道路の高架橋に設置されていた真ちゅう製の銘板「橋歴板」が複数盗まれていることが分かりました。 【写真を見る】高架橋に設置された真ちゅう製の「橋歴板」盗まれる被害 東駿河湾環状道路では計７枚 国土交通省沼津河川国道事務所によりますと8月26日、5年に1回行う橋梁点検の際、静岡県函南町の間宮高架橋に取り付けられていた橋歴板3枚がなくなっているのを発見しました。 橋歴板は橋の構造や性能などを記録し