STARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトなどで、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後は事務所に在籍し俳優活動に専念していくという。中島は07年11月にHey！Say！JUMPとしてCDデビュー。アイドル活動のほか、役者としても頭角を現し、14年フジテレビ系「水球ヤンキース」でドラマ単独初主演、16年には同局系「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」でGP帯連続ドラマ初単独主演を果たした