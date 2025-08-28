日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。＊＊＊森保ジャパンは、主力級７人不在でＷ杯開催国との２連戦に臨む事態となった。負傷の影響により、長期離脱中の冨安健洋、伊藤洋輝らに加え、町田浩樹、田中碧、鎌田大地らを招集できなかった。また去就が定まっておらず、試合から遠ざかっているＦＷ中村敬斗も選外と