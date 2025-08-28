ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２８日、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔が同日付でグループを卒業することを公式サイトで発表した。今後も同社に所属し、俳優業に専念する。同事務所は、２８日をもって中島の卒業を発表し「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰは今年１１月でデビュー１８周年を迎えますが、２０周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がござ