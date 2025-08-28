女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２８日に第１０９話が放送され、名俳優がいきなり登場してネットが沸いた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）嵩（北村匠海）にファンレターをくれた小学生の中里佳保（永瀬ゆずな）が、祖父の砂男（浅野和之）と柳井家にやってきた。佳保は、到着するやいなや「家がボロ」などと毒舌を連発。中に入り、あんぱんが出されると