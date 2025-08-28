韓国で2025年第1四半期の賃金労働の雇用のうち、新規採用の雇用が4つに1つの割合にとどまり、統計作成以降で最も少ない水準に落ちたことがわかった。【関連】韓国、仕事も就職活動もしない20代「42万人超え」8月28日、韓国統計庁の国家統計ポータル（KOSIS）によると、今年第1四半期の賃金労働雇用のうち、新規採用は計546万7000件と集計された。これは2018年に関連の統計が作成されて以降で最も少ない水準だ。新規採用の雇用は第1