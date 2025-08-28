国内最大級の玩具見本市「東京おもちゃショー」が２８日、東京都江東区の東京ビッグサイトで開幕した。国内外の２１１社が約３万５０００点の最新おもちゃを出展。最近のおもちゃ市場は、子供（キッズ）の心を持った大人（アダルト）といわれる「キダルト」層が支えており、大人をターゲットとした展示が数多く並んだ。タカラトミーは、キダルトに人気の高い鉄道模型「プラレール」の車両を展示。１００台の車両を組み合わせた