（左から）自民党の麻生太郎最高顧問、参政党の神谷宗幣代表自民党の麻生太郎最高顧問は28日、参政党の神谷宗幣代表と国会内で約30分にわたり会談した。参政党が7月の参院選で掲げた保守的な政策や今後の党運営を巡り意見交換したとみられる。