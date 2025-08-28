500-KC049 サンワサプライは、HDMIコネクタが水平・左右それぞれ180度回転し、壁掛けなどの狭い場所でも簡単に接続できる4K/60Hz対応のUSB-C to HDMI変換ケーブル「500-KC049」を直販サイト「サンワダイレクト」にて発売した。直販価格は2,980円。 HDMIコネクタ部が、左右180度、水平180度回転可能でコネクタやケーブル、HDMIの接続ポートなどの断線・破損を防止できるケーブル。壁とテレビの隙間