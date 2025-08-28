2年債入札低調で円買い、中川日銀委員の講演蒸し返されるドル円147.08円付近 ドル円は147.08円付近まで軟化、2年債入札が低調だったことを受け金利が上昇している。日銀の利上げ前倒し観測の高まりを受け、投資家が国債の購入に慎重になったようだ。債券下落・利回り上昇に伴い円が上昇。クロス円は軒並み下落している、ドル円は147.08円付近まで軟化。 午前の中川日銀審議委員の講演も蒸し返されているようだ。中川氏は、