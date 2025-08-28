きのう夜、埼玉県坂戸市で突風が吹いたとみられ、建物の屋根が飛ばされたり、電柱が倒れたりする被害が出ました。気象台や市などが当時の風の強さや被害の状況を調べています。建物の屋根が飛ばされ、骨組みがあらわになっています。電柱も倒れて屋根の下敷きになっています。きのう午後8時ごろ、坂戸市青木の田畑が広がる地域で「ニワトリ小屋の屋根が倒れて道路をふさいでいる」と坂戸市に連絡がありました。市によりますと、養