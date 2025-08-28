北朝鮮の金正恩総書記が、特殊作戦の訓練基地を視察し、狙撃兵と特殊部隊の強化を指示しました。朝鮮中央テレビは、金総書記が27日、特殊作戦の訓練基地で狙撃手と話す画像などを放送し、狙撃部隊と特殊作戦部隊を現地指導したと報じました。金総書記は、国防科学院が設計・開発した新型の狙撃銃の性能を評価したうえで、「専門狙撃手部隊を大幅に強化するのが重要な課題」だとして、新たに狙撃手養成所の設立を党の中央軍事委員会