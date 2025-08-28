8人組グループ・Hey! Say! JUMP中島裕翔（32）がグループを卒業することが28日、STARTO ENTERTAINMENTから発表された。今後は俳優活動に専念するという。【写真】ステキなカットを披露した中島裕翔公式サイトには「当社専属契約タレント中島裕翔Hey! Say! JUMP）に関するご報告」との文書が掲載され、「中島裕翔Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」と