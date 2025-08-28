ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 【サッカー】日本代表 9月の米国遠征メンバー発表 遠藤、三笘、久… スポニチアネックス 【サッカー】日本代表 9月の米国遠征メンバー発表 遠藤、三笘、久保、長友ら25人選出 2025年8月28日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 JFAは28日、日本代表の米国遠征メンバーを発表した 遠藤航を筆頭に長友佑都らがメンバー入り 6月6日にメキシコ戦、同9日に米国戦に臨む 記事を読む おすすめ記事 ますおか岡田 「娘よ、おめでとう」4月結婚の結実とのレアツーショに「よきパパ顔」「素敵な親子」の声 2025年8月26日 12時2分 【ボーイズリーグ】中学生の部・中四国選抜が銀メダル獲得…鶴岡一人記念大会 2025年8月28日 12時25分 和田雅成＆高橋大翔、ヤクザ×BL『あなたを殺す旅』ドラマ化でW主演「挑戦的で初めて触れる世界」 2025年8月22日 8時0分 町田・黒田監督 酷暑の連戦に「ちょっときついね」…チームは天皇杯準々決勝・鹿島戦に向け調整 2025年8月25日 17時10分 【ボーイズリーグ】中学生の部・関西選抜ベスト４で２年ぶり優勝ならず…鶴岡一人記念大会 2025年8月28日 12時21分